Можно ли оформить ДТП спустя сутки, сказал юрист

Чаще водителям бывает некогда заниматься оформлением бумажек – особенно если повреждения незначительные, сообщает DEITA.RU.



ДТП в городах – вещь частая: царапины, сколы, небольшие удары. Тратить время на долгое и нудное оформление не всегда хочется. Член Ассоциации юристов России (АЮР), заместитель председателя Общества защиты прав автомобилистов «ОСА» Алексей Румянцев рассказал АиФ, можно ли перенести оформление ДТП на другой день.

Технически оформить все бумажки можно, только если виновник согласен и сумма ущерба небольшая. Другими словами, откладывать оформление ДТП можно только по Европротоколу. Но можно это делать только на свой страх и риск. В любом случае, перед тем, как разъехаться надо сделать фотографии места ДТП и всех деталей. Оформить документы можно в другое время.

Однако юрист предупреждает: может случиться такое, что второй участник ДТП передумает и вызовет на место ГИБДД. Те, увидев отсутствие второго участника, составят протокол и направят его в суд – на лишение прав за оставление места аварии. И в суде придется доказывать, что место ДТП было оставлено без злого умысла.

В случае, если водители вообще решили разойтись миром, стоит написать расписки. Они тоже уберегут от проблем с ГИБДД и судом.

Елена Миронова