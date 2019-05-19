Многие водители задаются вопросом, можно ли пересекать сплошную, когда ее не видно из-за снега или стертости. На вопрос DEITA.RU отвечает автоэксперт.

Сплошную, которую не видно в силу погодных условий или других независящих от водителя обстоятельств, можно пересекать. В случае, если бдительный инспектор ДПС, только этого и ждет, необходимо четко ссылаться в разговоре на пункт 4.6 ГОСТа З 51256-99. В нем говорится, что разметка должна быть читабельной не менее полгода или даже года. Нарушение разметки может составлять не более 50 процентов для краски и 25 процентов от более стойких материалов.

В связи с этим, если разметка не соответствует ГОСТу, ее можно смело пересекать в любом месте, не опасаясь инспекторов ДПС.

Екатерина Брязгунова