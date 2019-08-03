Можно ли пересечь сплошную, которая располагается у края обочины, сообщает DEITA.RU.

В ПДД имеется ответ: в особых случаях можно. Допустим, если вы с обочины выезжаете на проезжую часть после остановки или, наоборот, вам нужно остановить автомобиль – вы вправе пересечь сплошную.

Обратите внимание на дорожные знаки рядом – есть ли запрет на остановку или стоянку.

А вот пересекать такую сплошную для обгона или чтобы пропустить другую машину – запрещено.

Анастасия Туркова