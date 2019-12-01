Можно ли пить кофе за рулем, сказала ГИБДД

Пить кофе за рулем законом не запрещено, сообщает DEITA.RU.

Среди российских автолюбителей очень много кофеманов. Недаром на автозаправочных станциях и в пит-стопах продают этот ароматный напиток на любой вкус.

Каждому водителю стоит помнить, что баночка кофе в руках не менее опасна, чем «мобильник», за который, к слову, предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей. В то время, как водитель делает глоток, он запрокидывает голову назад, в результате чего теряет контроль за дорогой. И если при движении в пробке это не страшно, то если двигаться на оживленном участке движения — это может быть чревато серьезной аварией.

Несмотря на это, российское законодательство не запрещает ни есть, ни пить за рулем. Однако представители Госавтоинспекции рекомендуют отказаться от употребления ароматного напитка за рулем.

Екатерина Брязгунова