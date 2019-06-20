Что делать, если вы обнаружили вздутие колеса, так называемую «грыжу», сообщает DEITA.RU

Согласно техническому регламенту вождение авто с такими шинами опасно и поэтому запрещено. Пробои, порезы, обнажение корда, расслоения в каркасе, брекере, вздутия, отслоение герметизирующего слоя – повод шину сменить.

Вам могут предложить полностью восстановить прочность в шиномонтаже, даже гарантировать безопасность после использования накладок или заплатки. Но в таких накладках, как правило, нет корда, и нагрузку они держать не будут. Впрочем, и наличие корда вас не спасет, ведь он никак не связан с кордом всего колеса. Поэтому рассчитывать на такую панацею не стоит.

Если вам нужно не просто доехать до заправки или парковки, а пользоваться машиной в обычном режиме, лучше не скупиться и сменить шину целиком.

Анастасия Туркова