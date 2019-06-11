Что можно себе позволить в разговоре с инспектором, рассказывает DEITA.RU.

Общение с сотрудниками ГИБДД можно вынести в отдельный вид психологического мастерства. Оно сродни умению канатоходца балансировать между тем, чтобы не проявить грубости и в тоже время, иметь крепкие позиции и не давать повода для неуважительного подхода к своей персоне.

Однако, если обычный разговор при тривиальной проверке документов редко может вывести на повышенные тона и перетягивание ментального каната, то попытка объяснить инспектору, что он позволил себе лишнего - уже совсем другое дело.

В случае если служебный автомобиль ГАИ ведёт себя подозрительно или пренебрежительно к другим участникам движения, например, нарушает правила без включения "сирен" и "дискотек", то любой гражданин, выяснив, что у сотрудников нет какого-то срочного задания, позволяющего им себя так вести, может сделать им замечание.

При этом нужно избегать грубости и оскорбительной речи в отношении гаишника, чтобы избежать наказания за хулиганство. Так как реакция сотрудника может быть разной, стоит предварительно зафиксировать происшествие на камеру.

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Дмитрий Шевченко