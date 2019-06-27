Можно ли поставить на авто аккумулятор повышенной емкости, сообщает DEITA.RU.

Здесь есть два наиболее часто встречающихся мнения: АКБ не получит достаточную зарядку, если мощность аккумулятора больше требуемой и – что аккумулятор будет «кипеть», если он меньшей мощности.

На самом деле генератор работает независимо от мощности аккумулятора и реагирует лишь на величину потребления электроэнергии машиной. Если он заряжен, энергии будет более чем достаточно.

К тому же мощность со временем теряет каждый аккумулятор, но ни один из них так и не «закипел». Точно так же автолюбители не сталкивались с "недозарядом".

Анастасия Туркова