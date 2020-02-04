Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП

Мелкие аварии и несерьёзные царапины не требуют от водителей немедленного обращения в сервис за ремонтом. Именно по этой причине многие водители откладывают визит в сервис при получении направления на натуральное возмещение по ОСАГО, сообщает DEITA.RU.



Однако, что будет, если отправление на ремонт затянулось на год или больше. Особенно, если полис, по которому вас и отправляли на натуральное возмещение, уже просрочен. В РСА рассказали, что закон об ОСАГО не устанавливает для водителей сроков, в которые надо уложиться с ремонтом.

Как пишет «АиФ», если водитель слишком затянет визит в сервис, то условия могут измениться: там поднимут цены, подорожают запчасти, сервис закроется, в конце концов. В таком случае придется обращаться в страховую за получением нового актуального направления на ремонт.

В РСА рекомендуют придерживаться рекомендаций по срокам, которые прописаны в направлении. В случае возникновения проблем, все вопросы за водителя обязан решить страховщик.