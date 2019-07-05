Стоит ли заливать масло в фильтр при замене, сообщает DEITA.RU.

Мнение тех, кто против этого подхода: нет, потому что может порваться фильтрующий элемент. На самом же деле такие случаи если и были, то изредка: из-за того, что оказался некачественным фильтрующий элемент. И даже при таком раскладе в масляном фильтре практически всегда есть байпассный клапан, который направит лишнее давление в обход фильтра.

Не заливать моторное масло в новый фильтр перед установкой, чтобы избежать появления воздушной пробки – аргумент также нерациональный. Система смазки негерметична, она связана с атмосферой через сапун и позволит воздуху проходить либо через бумагу, либо через перепускной клапан масляного насоса.

Мусор может попасть с маслом – версия еще более безумная, поскольку так его заливать – это еще надо умудриться.

Мы приходим к выводу, что заливать масло в новый масляный фильтр и смазывать уплотнительное кольцо – можно и даже обязательно. Так поступать советуют работники СТО. Но и заливать его через сухой фильтр тоже можно. В любом случае не бойтесь, это безопасно.

Анастасия Туркова