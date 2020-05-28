Можно ли заряжать смартфон всю ночь, сказал эксперт

Смартфон крайне нежелательно оставлять на зарядке на протяжении всей ночи без необходимости, сообщает ИА DEITA.RU.



Такое мнение озвучил глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он также отметил, что в случае возникновения такой ситуации будет хорошей идеей воспользоваться режимом полета, пишет агентство «Прайм».

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», – сказал эксперт.

Он также напомнил, что сейчас смартфоны куда безопаснее: гораздо реже, чем несколько лет назад, происходит пожароопасный нагрев. Что касается наличия вреда от электромагнитных излучений, окончательно специалисты так и не определились на этот счет.