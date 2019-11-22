«Можно побыстрее» - водителям дадут новые возможности

Повышение скоростного режима до 130 км/час ждет российских автолюбителей. Такую возможности уже подтвердил Минтранс, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации «Российской газеты», в министерстве уже определили все участки дорог, где скорость можно будет превысить без риска для участников дорожного движения.

Точная дата вступления в силу новшества, по словам собеседника газеты, первого замминистра Иннокентия Алафинова, пока не определена и обсуждается с депутатами.

Отметим, сейчас максимальная разрешенная скорость на российских дорогах – 110 км/час.

Кстати, идея повысить скоростной режим появилась после предложения снизить нештрафуемый порог с 20 км/час до 10 км/час. Однако, для реализации этой идеи нужно провести ревизию дорог на предмет «лишних» дорожных знаков.

Александра Маслова