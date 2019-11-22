telegr wh call

Новости

Парковка в столице обошлась мажорам на BMW в полмиллиона

22 Ноябрь 2019, 10:30

Власти просят активизироваться компании, восстанавливающие памятники архитектуры

22 Ноябрь 2019, 10:25

Педагоги Арсеньева обсудили травлю детей в школах

22 Ноябрь 2019, 10:22

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

22 Ноябрь 2019, 10:15

Резидент СПВ планировал построить парковку, но поставил просто пост

22 Ноябрь 2019, 10:00

Жителей Приморья спросили, какие события нужны региону

22 Ноябрь 2019, 09:46

ФНС отменит отчетность в 2021 году

22 Ноябрь 2019, 09:45

Специалистов будущего готовят в приморском технопарке

22 Ноябрь 2019, 09:44

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

«Можно побыстрее» - водителям дадут новые возможности

Лексус светлый фара

Повышение скоростного режима до 130 км/час ждет российских автолюбителей. Такую возможности уже подтвердил Минтранс, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации «Российской газеты», в министерстве уже определили все участки дорог, где скорость можно будет превысить без риска для участников дорожного движения.

Точная дата вступления в силу новшества, по словам собеседника газеты, первого замминистра Иннокентия Алафинова, пока не определена и обсуждается с депутатами.

Отметим, сейчас максимальная разрешенная скорость на российских дорогах – 110 км/час.

Кстати, идея повысить скоростной режим появилась после предложения снизить нештрафуемый порог с 20 км/час до 10 км/час. Однако, для реализации этой идеи нужно провести ревизию дорог на предмет «лишних» дорожных знаков.

 

Александра Маслова

Читайте также:

Названы 3 метки от автоугонщиков

Инновационный прорыв грядет в автобусах столицы

Названы самые продаваемые марки автомобилей

Популярное

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Права будут отбирать при отказе от диспансеризации

Горожане не оценили прорывной инициативы мэрии
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...