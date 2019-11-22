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«Можно побыстрее» - водителям дадут новые возможности
Повышение скоростного режима до 130 км/час ждет российских автолюбителей. Такую возможности уже подтвердил Минтранс, сообщает DEITA.RU.
Согласно информации «Российской газеты», в министерстве уже определили все участки дорог, где скорость можно будет превысить без риска для участников дорожного движения.
Точная дата вступления в силу новшества, по словам собеседника газеты, первого замминистра Иннокентия Алафинова, пока не определена и обсуждается с депутатами.
Отметим, сейчас максимальная разрешенная скорость на российских дорогах – 110 км/час.
Кстати, идея повысить скоростной режим появилась после предложения снизить нештрафуемый порог с 20 км/час до 10 км/час. Однако, для реализации этой идеи нужно провести ревизию дорог на предмет «лишних» дорожных знаков.
Александра Маслова