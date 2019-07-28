Уссурийские полицейские задержали подозреваемого в краже телефона, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Уссурийску.

Не задался день для 60-летней женщины, работающей мастером в парикмахерской на улице Ленина в городе Уссурийске. В дневное время к ней в салон зашел племянник и попросил занять денег. Получив отказ, мужчина попросил мобильный потерпевшей, чтобы позвонить, после чего скрылся с телефоном.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 28-летнего местного жителя, который признался, что похитил телефон с целью личной наживы. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице.

Следственным отделом МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело за кражу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Санников