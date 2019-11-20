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Можно умереть: опасное увлечение появилось у подростков

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Блогеры рекламируют новое токсичное вещество и говорят, что оно безопасно. Врачи бьют тревогу, сообщает DEITA.RU.

У подростков появилось новое страшное увлечение: дети стали использовать жевательный табак снюс. Как пишет Life, его детям рекламируют известные блогеры – Юрий Хованский и экс-участник Дома-2 Вячеслав Дворецков.

Сообщается, что блогеры обещают – вещество безопасно и даже полезно. Подросткам говорят, что оно помогает бросить курить. Только врач-нарколог Вероника Готлиб с такими выводами не согласна. По словам специалиста, в жеватеьном табаке в разы больше никотина, чем в обычной сигарете. Подростковый организм может получить интоксикацию.

Недавно школьник из Алтайского края едва не умер после употребления такого табака. Мальчик потерял сознание, и у него остановилось дыхание. Врачам, к счастью, удалось его спасти.

Елена Миронова

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