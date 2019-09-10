telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше

10 Сентябрь 2019, 23:02

Ярмарка, покупатель, женщина, бабушка.jpg

Депутаты Госдумы десятого сентября рассмотрят законопроект о выплате частной пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу». Он уже одобрен правительством, и в случае принятия даст россиянам право выходить на пенсию в шестьдесят и пятьдесят пять лет. Вот только без денег.

Если выйти на пенсию в указанном возрасте, можно будет рассчитывать лишь на накопительную часть пенсии. Таким образом россиян хотят подтолкнуть формировать пенсионные накопления.

Этот шаг властей призван сгладить последствия ранее принятой реформы.

Второй шаг правительства – подготовка законопроекта о новой схеме пенсионных накоплений, которые делаются добровольно и называются «гарантированным пенсионным продуктом». Это идет как замена отвергнутого людьми ИПК и может стать надбавкой к обязательной для всех части пенсионного страхования.

Проект – популистский, поэтому может быть принят всеми фракциями. Но это напоминает также рекламу НПФ, говорит директор Института свободы, член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. По его словам, эта акция, к тому же, большей части пенсионеров не коснется. И проблему не решит, поскольку корень ее – в заниженных до неприличия зарплатах по всей России.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Россияне согласились с "серой" зарплатой

Читайте также:

Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии

Читайте также:

Пенсионная реформа 2024 года коснется только женщин

Последнее

Доллар будет стоить 30 рублей

Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше

Названы симптомы рака у мужчин

Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

11 Сентябрь 2019, 06:15

Как долго можно ездить с просроченными правами

11 Сентябрь 2019, 05:31

Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться

11 Сентябрь 2019, 04:45

Вот такие приложения на телефоне следят за пользователями

11 Сентябрь 2019, 04:01

Вот что случится при нарушении порядка переключения передач

11 Сентябрь 2019, 03:15

Пенсионная реформа-2: это ещё не конец

11 Сентябрь 2019, 02:31