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Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше
10 Сентябрь 2019, 23:02
Депутаты Госдумы десятого сентября рассмотрят законопроект о выплате частной пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу». Он уже одобрен правительством, и в случае принятия даст россиянам право выходить на пенсию в шестьдесят и пятьдесят пять лет. Вот только без денег.
Если выйти на пенсию в указанном возрасте, можно будет рассчитывать лишь на накопительную часть пенсии. Таким образом россиян хотят подтолкнуть формировать пенсионные накопления.
Этот шаг властей призван сгладить последствия ранее принятой реформы.
Второй шаг правительства – подготовка законопроекта о новой схеме пенсионных накоплений, которые делаются добровольно и называются «гарантированным пенсионным продуктом». Это идет как замена отвергнутого людьми ИПК и может стать надбавкой к обязательной для всех части пенсионного страхования.
Проект – популистский, поэтому может быть принят всеми фракциями. Но это напоминает также рекламу НПФ, говорит директор Института свободы, член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. По его словам, эта акция, к тому же, большей части пенсионеров не коснется. И проблему не решит, поскольку корень ее – в заниженных до неприличия зарплатах по всей России.
Анастасия Туркова
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