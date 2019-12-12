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МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы

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Сразу несколько законов были приняты депутатами Госдумы в третьем чтении, сообщает DEITA.RU.

В четверг, 12 декабря, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении сразу несколько важных и долгожданных законов. Так, парламентарии определились с курилками в аэропортах. Как сообщается на официальном сайте ГД, курилки появятся в транзитных зонах аэропортов, а также перед выходами на посадку. Важный момент: курильщиков не должно быть видно извне.

Второй принятый закон – о блокировке электронных кошельков. Теперь владельцев карт и электронных кошельков будут уведомлять о блокировке перевода и его причинах. На это операторам будут давать сутки.

Также в третьем чтении депутаты приняли закон об информировании граждан о полагающихся им льготах. С декабря 2020 года узнать эту информацию можно будет на Госуслугах, а до конца 2021 года сделают возможным информирование по телефону и в органах власти.

Поменяли также условия соодержания беременных и матерей с детьми в тюрьмах. Теперь их будут содержать отдельно от остальных заключенных. Также на каждого ребенка до 3 лет дадут дополнительные 4 кв метра пространства в камере.

Новый закон, также принятый сегодня Госдумой, позволит прокурорам и следователям получать квартиры большей площади от государства: за лишние «квадраты» разрешат доплачивать из своего кармана. Такое же право остается и у семей погибших работников прокуратуры и следствия.

Кроме того, депутаты повысили МРОТ на 2020 год. С 1 января его уровень поднимется на 850 рублей и составит 100% от прожиточного минимума на вторую половину 2019 года – 12 130 рублей. Закон также предусматривает необходимость поднимать МРОТ ежегодно до величины прожиточного минимума или выше.

 Елена Миронова

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