«МРОТ — не так уж и мало»: Силуанов объяснил, почему россиянам не дадут денег

Глава Минфина не будет волшебником в голубом вертолете. Антон Силуанов рассказал о причине, по которой россиянам не дают деньги напрямую, сообщает ИА DEITA.RU.



«Вертолетная раздача денег» в стране невозможна, так как Россия не печатает резервные валюты», заявил Силуанов. Он отметил, что если бы это было возможно, то казна потратила бы триллионы рублей, раздав деньги всем. Но задача, по его словам, не в том, чтобы забросать народ купюрами, а в адресной помощи населению.

Деньги нужно дать бизнесу, чтобы он сохранил работников. А гражданам - только на первоочередные расходы. Питание, жилье, оплата кредитов. Силуанов считает, что МРОТ - это семьдесят процентов белой зарплаты. А те, кто платит в конвертах - сами виноваты в своем бедственном положении.

МРОТ - это «не так уж и мало» - сказал глава российского министерства финансов. Напомним, эта сумма в России составляет 12 130 рублей.

Силуанов также напомнил про кредитные каникулы, налоговые отсрочки, беспроцентные зарплатные кредиты и еще список мер, которые правительство утвердило в качестве помощи российскому бизнесу. Кроме того, он допустил списание долгов. Но отметил, что не считает эту меру правильной.

Ранее с ним согласился глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал, что у России нет рыночного источника денег, который есть в Америке и Европе, поэтому просто раздать деньги населению нереально. Увеличение эмиссии российские финансисты не считают выходом из положения.

Эльвира Набиуллина опасается роста инфляции, обесценивания прямых выплат и вообще возвращения в девяностые годы с тотальной бесполезностью «вертолетного рубля».

Между тем, не только богатые азиаты вроде Гонконга или Сингапура, а также американцы дают деньги населению просто так. Раздачу валюты провела и сравнительно бедная Сербия.

Ее президент Александр Вучич отметил, что такой шаг очень важен с точки зрения психологии гражданина. По его мнению, психология - это всегда половина экономики. Российские политики с президентом братской республики не согласны.

Напомним, президент Владимир Путин во время одного из своих обращений к нации обязал финансовые структуры страны и регионы обеспечить выплату МРОТ сотрудникам тех предприятий, чьи руководители сохранили рабочие места. Первая выплата должны произойти 18 мая.