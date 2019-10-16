МРОТ повышают в России

На заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы поддержали повышения МРОТ на 7,5%, сообщает DEITA.RU. В следующем году минимальная зарплата составит более 12 тысяч рублей.

Члены комитета проголосовали за проект закона и рекомендовали своим коллегам принять его в первом чтении. Пока минимальный размер оплаты труда – 11 280 рублей. С начала 2020 года эта сумма может увеличиться на 850 рублей.

Как считают специалисты, повышение минимальной заработной платы затронет около 3,2 млн россиян. Из них половина работает на государственной и муниципальной службе. В итоге общие расходы составят почти 21 млрд рублей. Почти треть средств пойдет из федерального бюджета – 5,8 млрд рублей.

Как отметил на заседании замглавы Минтруда Всеволод Вуколов, с учетом районных коэффициентов заработные платы увеличатся еще на суммы от 85 до 2,5 тысяч рублей. Размер зарплаты вырастет дифференцированно.

Напомним, что накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко снизил районный коэффициент, подписав соответствующее постановление, которое отменило постановление народных депутатов Приморского края. В итоге если раньше районный коэффициент составлял 1,3 для большинства территорий региона, то теперь он сократился до 1,2. Коэффициент в 1,3 сохранился только на территориях, приравненных к крайнему Северу, а это четыре муниципалитета и один город, такой процент будет применен к жителям приграничной зоны (30 км – Прим.ред.).

По словам чиновников, после подписания этого постановления заработная плата госслужащих должна немного вырасти, однако произойдет ли это на самом деле, станет известно в новом году.

Иван Юрьев