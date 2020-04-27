МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере

Дальневосточные и северные регионы поддержат малых и средних предпринимателей больше, чем другие региональные власти, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Новые известия».



Издание «Новые известия» подсчитали сколько денег направят региональные власти на поддержку субъектов МСП. В ТОП-10 наибольших затрат попали дальневосточные и северные регионы. Для начала они напоминают, что в марте 2020 года с рынка ушло 67 тысяч ИП, что на 77% больше, ем в прошлом году, количество регистрируемых ИП сократилось на 13,4%.

Однако во время кризиса региональные власти решили поддержать субъекты МСП. Наибольшее количество денег на одного предпринимателя придется в Чукотке – 62,9 тысяч рублей, на втором месте расположился Ненецкий автономный округ с 58 тысячами рублей, далее Алтай - 37,8 тысяч рублей. На Камчатке планируют выделить 23,8 тысяч рублей. На последнем месте в ТОП-10 стоит ЕАО с 15,8 тысяч рублей, также значительные средства предусматриваются на Сахалине – 21 тысяча рублей.

Наименьшее суммы получат предприниматели Санкт-Петербурга 1,1 тысяч рублей и Республики Марий Эл - 1,2 тысячи рублей. Среди самых скупых региональных властей Краснодар, Свердловск, Тамбов, Челябинск, Белгород, Липецк и Крым. Помощь из бюджетов не будет превышать сумму в две тысячи рублей. Завершает 10 самых скупых регионов Хабаровск, там выделяют 2,4 тысячи рублей.

Напомним, что с приходом коронавирусной пандемии и введение выходных дней в стране, направленных на борьбу с распространение с инфекции малый бизнес начал нести убытки. Региональные власти выбрали самостоятельные методы поддержки предпринимателей.