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"Мститель" проколол за ночь колеса 80 автомобилям
Полицейские задержали подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины более чем у 80 автомобилей в городе Еманжелинск, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД по Челябинской области.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека 1998 года рождения. Задержанный полностью признал свою вину, сообщили челябинские полицейские.
По версии следствия, у парня произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его машины. Но затем, в ту же ночь он решил продолжить и повредил еще более 80 транспортных средств местных жителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до 5 лет.
Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Мститель» заявил о готовности возместить причиненный гражданам ущерб.
Дмитрий Санников