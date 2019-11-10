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19 Август 2019, 19:45

"Мститель" проколол за ночь колеса 80 автомобилям

машина, авто, колесо, диск

Полицейские задержали подозреваемого, который в конце октября за ночь проколол шины более чем у 80 автомобилей в городе Еманжелинск, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД по Челябинской области.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали молодого человека 1998 года рождения. Задержанный полностью признал свою вину, сообщили челябинские полицейские.

По версии следствия, у парня произошел конфликт с водителем такси, которому он решил отомстить, проколов автомобильные колеса его машины. Но затем, в ту же ночь он решил продолжить и повредил еще более 80 транспортных средств местных жителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до 5 лет.

Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. «Мститель» заявил о готовности возместить причиненный гражданам ущерб.

Дмитрий Санников

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