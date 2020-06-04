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Мстительная жительница Находки получила условный срок за фантазии

суд

Она заявила о том, чего не было

Решение заявить о выдуманном изнасиловании привело жительницу Находки на скамью подсудимых, сообщает ИА DEITA.RU.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о тяжком преступлении в ее отношении. 

«Фигурантка, желая отомстить своему знакомому из-за произошедшей накануне ссоры, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», – рассказали в прокуратуре города Находка.

Проверка показала, что преступления не было. Тогда сама мстительная дама стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Городской суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

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