Мстительная жительница Находки получила условный срок за фантазии

Решение заявить о выдуманном изнасиловании привело жительницу Находки на скамью подсудимых, сообщает ИА DEITA.RU.

Ранее женщина обратилась в полицию с заявлением о тяжком преступлении в ее отношении.

«Фигурантка, желая отомстить своему знакомому из-за произошедшей накануне ссоры, обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», – рассказали в прокуратуре города Находка.

Проверка показала, что преступления не было. Тогда сама мстительная дама стала фигуранткой уголовного дела за заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.

Городской суд признал женщину виновной и приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.