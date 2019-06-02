В Ухте нашли поджигательницу «Тойоты Камри», которая сгорела в центре города в середине апреля, сообщает DEITA.RU по материалам МВД по республике Коми.

Полицейские быстро установили, что причиной пожара стал поджог. Огонь уничтожил багажник, бампер, моторный отсек и салон, а сумма ущерба составила 650 тысяч рублей. На записях камер видеонаблюдения с близлежащих зданий и организаций были запечатлены и момент возгорания, и сам поджигатель.

Оказалось, что поджог устроила бывшая жена владельца иномарки. Женщина 1980 года рождения призналась в поджоге. Раньше к уголовной ответственности она не привлекалась. В отношении поджигательницы возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение имущества.

Дмитрий Санников