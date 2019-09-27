Муниципалитеты обучают привлечению инвесторов

Для муниципальных чиновников на севере Приморья провели образовательные тренинги, по созданию благоприятного инвестиционного климата в районах края, сообщает DEITA.RU.

Как отметили специалисты департамента проектного управления краевой администрации, на сегодня уже было охвачено 10 муниципалитетов, среди которых три города Дальнегорск, Дальнереченск и Лесозаводск, а также семь близлежащих районов. Основной целью таких семинаров специалисты называют вовлечение местных властей в работу по улучшению инвестиционного климата и реализацию нацпроектов.

По словам и.о. директора департамента проектного управления Приморья Николая Стецко, если на местах люди будут понимать свои функции, тем они лучше смогут взаимодействовать с предпринимателями.

«Муниципалитеты смогут предоставлять предпринимателям подробную информацию о мерах поддержки, гарантированных государством, анализировать и решать системные проблемы в этом направлении», - отметил руководитель краевого департамента.

На образовательных лекциях рассказывают не только теоретическую часть, но проводят занятия в группах, во время которых чиновники муниципалитетов могут взглянуть на свою работу с другого ракурса. Как они сами отмечают, после тренинга приходит понимание того, что требуется от нас, и что мы можем сделать.

«Стало понятно, как грамотно составлять проекты, получили много наработанных материалов, практик», - поделилась своим мнением участница семинара.

До конца 2019 года подобные занятия посетят работники всех районных администраций. Ближайший тренинг пройдет в Арсеньеве в середине октября. На сегодня в Приморье реализуется почти 50 программ, по всем направления национальных проектов.

Иван Юрьев