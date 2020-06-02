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Мусопроводы в новых домах хотят запретить
Раздельный сбор мусора должен положить конец существованию мусопроводов в проектах новых домов по всей России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Соответствующий план по внедрению раздельного сбора бытовых отходов утвердила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
Чиновник отметила, что данное новшество необходимо для перехода к новой экологической реальности, которая предусматривает принципиально иное отношение к мусору.
Таким образом, проектирование новых многоквартирных домов с мусопроводами, не позволяющими эффективно сортировать отходы, представляется нецелесообразным.
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