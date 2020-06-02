Мусопроводы в новых домах хотят запретить

Раздельный сбор мусора должен положить конец существованию мусопроводов в проектах новых домов по всей России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Соответствующий план по внедрению раздельного сбора бытовых отходов утвердила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Чиновник отметила, что данное новшество необходимо для перехода к новой экологической реальности, которая предусматривает принципиально иное отношение к мусору.

Таким образом, проектирование новых многоквартирных домов с мусопроводами, не позволяющими эффективно сортировать отходы, представляется нецелесообразным.