Мусор загорелся на восьмом этаже жилого дома по улице Дебаидзе 30, сообщает DEITA.RU со ссылкой на спасательные службы Приморского края.

Прибывшие пожарные обнаружили в подъезде сильное задымление – возле одной из квартир на восьмом этаже горел мусор. Пострадала сама квартира – там уже загорелась дверь. Сильный запах дыма заполнял помещения. Жильцов спешно выводили из квартиры, спасли взрослого и ребенка с помощью комплектов защиты органов дыхания.

Пожар в настоящее время потушен, жильцы выведены в безопасную зону, пострадавших нет.

Анастасия Туркова