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Мусор дороже детей: цены на вывоз мусора озвучили власти
В Госдуме обсудили ход реализации «мусорной реформы»,
сообщает DEITA.RU.
В среду, 13 ноября, в Госдуме прошло заседание по ходу реализации «мусорной реформы». На нем выступил заместитель главы Минприроды Денис Храмов. Он озвучил среднюю цену на вывоз мусора.
Так, в среднем по россии каждый гражданин в месяц платит 90 рублей 25 копеек. В комментариях к этой новости россияне возмутились:
«Пособие на ребёнка составляет 50 рублей в месяц, а тариф на вывоз мусора на этого же ребёнка 90 рублей. И то все понимают, что это заниженные цифры, по факту больше 100 рублей».
Елена Миронова
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