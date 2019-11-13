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Мусор дороже детей: цены на вывоз мусора озвучили власти

мусор, помойка,

В Госдуме обсудили ход реализации «мусорной реформы», сообщает DEITA.RU.

В среду, 13 ноября, в Госдуме прошло заседание по ходу реализации «мусорной реформы». На нем выступил заместитель главы Минприроды Денис Храмов. Он озвучил среднюю цену на вывоз мусора.

Так, в среднем по россии каждый гражданин в месяц платит 90 рублей 25 копеек. В комментариях к этой новости россияне возмутились:

«Пособие на ребёнка составляет 50 рублей в месяц, а тариф на вывоз мусора на этого же ребёнка 90 рублей. И то все понимают, что это заниженные цифры, по факту больше 100 рублей».

Елена Миронова

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