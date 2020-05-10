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Мусор на Горностае горел и тлел всю ночь
Сортировочный комплекс работал без перебоев
Пожар произошел на мусорном полигоне во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU.
Как сообщили в РИА «Новости», причиной задымления стал выход биогаза на поверхность, из-за чего позже загорелся легковоспламеняющийся мусор.
Региональный оператор отметил, что огонь распространился достаточно широко по краям полигона. Пламя удалось локализовать в течение ночи. Сейчас возгорание уже потушено, к утру пожарные засыпали тлеющие остатки.
Специалисты отметили, что сбоев в приемке мусора не было, а сортировочный комплекс вел свою работу в обычном режиме.
Напомним, что на днях горел мусор и сухая трава в поселке Садовый рядом с Дальнегорском.