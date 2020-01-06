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«Мусор-то уберите» - приморцы не приняли извинения краевых властей
Власти Приморья извинились перед жителями края за «мусорный скандал», но приморцы не спешат принимать слова чиновников на веру, сообщает DEITA.RU.
Мусорная реформа случилась по всей стране с 1 января текущего года и с этого момента города и села России стали медленно, но верно погрязать в ТБО. Не стала исключением и столица Дальнего Востока.
Владивостокцы стойко терпели летающий мусор возле своих жилых домов первые дни нового года. Нервы сдали, когда и третьего, и четвертого января региональный оператор не взялся за разрешение «мусорного коллапса». Тогда же приморские СМИ буквально «взорвал» поток «репортажей с места событий» от жителей всех микрорайонов Владивостока.
Долгое время на официальные запросы чиновникам города и края приморцы получали «отписки» мол вот-вот уже начнем убирать мусор с площадок, машин не хватает, ждите. А в воскресенье неожиданно для всех в «игру» вступили краевые власти, принеся извинения за «несвоевременную уборку мусора» в лице зампредседателя правительства Приморья Елены Пархоменко. Чиновник пообещала, что совсем скоро проблема будет решена и попросила приморцев снисходительнее отнестись к коммунальщикам, ведь новогодние праздники – это «самое напряженное время» для их работы.
«Звучит, конечно, солидно, но мусор-то уберите», «Напишите, кто конкретно (пофамильно) виноват в этом коллапсе и как его наказали. Народ ждет», «Значит, надо в этом году несвоевременно оплатить счета за вывоз мусора», «Почему извиняется край, а не город?», «Неустойку кто будет платить? Если к такси вовремя не выйдешь - платят за ожидание», - не приняли извинения краевых властей приморцы.
Екатерина Цой