telegr wh call

Новости

Мусорная реформа: из экономии в лесу создали свалку

6 Январь 2020, 16:13

Мальчик просто баловался: вот кто стрелял по людям в Приморье

6 Январь 2020, 15:38

У россиян нет денег на идеальную квартиру

6 Январь 2020, 15:13

Печальные итоги новогодних праздников подвели в МЧС

6 Январь 2020, 14:41

Названа лучшая диета для похудения

6 Январь 2020, 14:15

Шойгу выразил соболезнования семье умершего онколога

6 Январь 2020, 13:42

Такому творческому сотруднику лучше уезжать с Дальнего Востока

6 Январь 2020, 13:16

Посадки по коррупционным статьям предрекли политологи чиновникам

6 Январь 2020, 12:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мусорная реформа: из экономии в лесу создали свалку

мусор, помойка, свалка

У оператора, который выиграл конкурс, не хватает техники для вывоза мусора на полигон, сообщает DEITA.RU. 

Новогодние праздники в Приморье омрачила мусорная реформа. Сразу же после Нового года стали появляться жалобы на вывоз мусора во Владивостоке и Лесозаводске. Однако, как оказалось, проблема в Лесозаводске куда серьезнее, чем переполненные контейнеры. 

Местные жители узнали, что компания по вывозу мусора, которая выиграла конкурс, вывозит отходы прямо в лес. Стихийную свалку организовали через дорогу от села Лесное, рядом с кладбищем.

Местные жители перекрыли мусоровозам дорогу и вынудили все рассказать. Оказалось, что мусорный полигон находится в Кировском районе, но возить туда мусор компания не может: техники не хватает. По словам водителей, поручение бросать отходы в лесу им дало руководство.

Как только о свалке стало известно общественности, неизвестный поджог мусор - ядовитый дым пошел в село. Глава района пообещал разобраться и вывезти мусор, как только закончится горение.

Елена Миронова

свалка
Источник изображения: vasilevanatalia73

Читайте также:

Город превратился в помойку из-за мусорной реформы

Правительство прокомментировало провал «мусорной реформы»

«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Популярное

Правила выхода на пенсию меняются в 2020 году

«Как скоты»: комментаторы встали на защиту водителя автобуса

Год «силовиков»: Путин дал карт-бланш Росгвардии

Названа реальная причина, по которой десятки машин ушли под воду
Загрузка...
Загрузка...