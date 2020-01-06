Мусорная реформа: из экономии в лесу создали свалку

У оператора, который выиграл конкурс, не хватает техники для вывоза мусора на полигон, сообщает DEITA.RU.



Новогодние праздники в Приморье омрачила мусорная реформа. Сразу же после Нового года стали появляться жалобы на вывоз мусора во Владивостоке и Лесозаводске. Однако, как оказалось, проблема в Лесозаводске куда серьезнее, чем переполненные контейнеры.

Местные жители узнали, что компания по вывозу мусора, которая выиграла конкурс, вывозит отходы прямо в лес. Стихийную свалку организовали через дорогу от села Лесное, рядом с кладбищем.

Местные жители перекрыли мусоровозам дорогу и вынудили все рассказать. Оказалось, что мусорный полигон находится в Кировском районе, но возить туда мусор компания не может: техники не хватает. По словам водителей, поручение бросать отходы в лесу им дало руководство.

Как только о свалке стало известно общественности, неизвестный поджог мусор - ядовитый дым пошел в село. Глава района пообещал разобраться и вывезти мусор, как только закончится горение.

Елена Миронова