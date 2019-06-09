Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с Союзом «Национальный экологический корпус» обнародовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам весны 2019 года, сообщает DEITA.RU по материалам организации.

В первую десятку регионов с хорошей экологической обстановкой вошли . Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область, город Москва, Курская область, Магаданская область, Мурманская область, Республика Коми, Ульяновская область.

Замыкают список из 85 российских регионов: 76. Тульская область; 77. Республика Саха (Якутия); 78. Забайкальский край; 79. Московская область; 80. Красноярский край; 81. Оренбургская область; 82. Нижегородская область; 83. Иркутская область; 84. Челябинская область; 85. Свердловская область.

По мнению председателя правления «Зеленого патруля», эксперта Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, члена Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрея Нагибина, мусорная реформа в России продолжает буксовать. Как считает эксперт, подавляющее большинство регионов не смогут выполнить задачи, установленные для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать мусором старые полигоны. Для легализации переполненных полигонов региональные операторы устанавливают, практически, муляж сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать даже 10% поступающего мусора. Такие сортировки, как правило, запускают только при посещении контролирующих органов, либо во время посещения объекта важными гостями», - подчеркнул Андрей Нагибин.

Директор «Национального экологического корпуса» Виктор Табачков обращает внимание на то, что одним из критериев оценки эффективности работы губернаторов Президент России Владимир Путин обозначил качество окружающей среды. «Считаем, что рейтинг может стать одним из важных источников формирования данного показателя», - отметил Виктор Табачков.

Приморский край в весеннем рейтинге Национального экологического рейтинга регионов России занимает 68 строчку из 85 субъектов. В предыдущем рейтинге Приморье заняло 69 место, и теперь поднялось на одну позицию.

Накануне первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман выразил обеспокоенность тем, что в федеральных округах мусорные полигоны наполняются слишком быстро. Целых 173 округа из 892 не соответствуют санитарным нормам в вопросе размещения твердых отходов.

Дмитрий Санников