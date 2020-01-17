«Мусорный клубок» обещают распутать на следующей неделе

Правительство Приморского края заверило жителей Владивостока, что мусорный коллапс, настигший город в начале января, успешно ликвидируется и уже к понедельнику, 20 января, алгоритм вывоза мусора будет налажен окончательно, сообщает DEITA.RU по материалам органа власти.

Как пояснила Елена Пархоменко, заместитель председателя правительства региона, проблема с вывозом мусора возникла из-за сбоев в работе транспортных компаний. На сегодняшний день для уборки придомовых территорий выделено более 60 единиц техник, а количество вывезенных отходов оставило около 278 тонн.

«Возникшую проблему нужно не просто решить, но и сделать так, чтобы она не возникала снова», - заявила председатель правительства Приморья Вера Щербина. – «Если к понедельнику данный вопрос не будет решен, то будут приняты соответствующие кадровые решения».

Напомним, что ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко пообещал, что компании, нарушившие свои обязательства, «уйдут из бизнеса с большими штрафами».

Ирина Елкина