Мусорный полигон полыхает в Ростовской области

Полигон с мусором начал гореть, огонь покрывает три гектара его площади, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МЧС России Ростовской области. Это происходит в Волгодонске, юго-восточная городская окраина.

Вспыхнули твердые бытовые отходы, но задымления при этом нет. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе – не превышена.

Тушением трех га занимаются сорок семь человек, используется двадцать две единицы техники.

Анастасия Туркова