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Мусорный полигон полыхает в Ростовской области
10 Сентябрь 2019, 21:32
Полигон с мусором начал гореть, огонь покрывает три гектара его площади, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МЧС России Ростовской области. Это происходит в Волгодонске, юго-восточная городская окраина.
Вспыхнули твердые бытовые отходы, но задымления при этом нет. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе – не превышена.
Тушением трех га занимаются сорок семь человек, используется двадцать две единицы техники.
Анастасия Туркова
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