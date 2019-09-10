telegr wh call

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Новости партнеров

Мусорный полигон полыхает в Ростовской области

10 Сентябрь 2019, 21:32

Пожарные добровольцы МЧС пожарная машина

Полигон с мусором начал гореть, огонь покрывает три гектара его площади, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МЧС России Ростовской области. Это происходит в Волгодонске, юго-восточная городская окраина.

Вспыхнули твердые бытовые отходы, но задымления при этом нет. Допустимая концентрация вредных веществ в воздухе – не превышена.

Тушением трех га занимаются сорок семь человек, используется двадцать две единицы техники.

Анастасия Туркова

Читайте также:

Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

Читайте также:

Опасный улов мешками разбирали на центральном пляже

Читайте также:

Опасного хищника нашли в столичном гараже

Последнее

Доллар будет стоить 30 рублей

Систему пересмотрят: выйти на пенсию россияне смогут раньше

Названы симптомы рака у мужчин

Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии
‡агрузка...
Загрузка...

Новости

Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики

11 Сентябрь 2019, 06:15

Как долго можно ездить с просроченными правами

11 Сентябрь 2019, 05:31

Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться

11 Сентябрь 2019, 04:45

Вот такие приложения на телефоне следят за пользователями

11 Сентябрь 2019, 04:01

Вот что случится при нарушении порядка переключения передач

11 Сентябрь 2019, 03:15

Пенсионная реформа-2: это ещё не конец

11 Сентябрь 2019, 02:31