«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Горы мусора встретили жителей одного из микрорайонов Владивостока в первые дни 2020 года, сообщает DEITA.RU.

«Федеральный экологический оператор от всей души поздравляет с Новым годом», - с этого сообщения в домовом чате начался день 1 января для жителей микрорайона Снеговая Падь.

Коллективной «радости» от неожиданного поздравления владивостокцы не получили в связи с горами мусора, покоящимися на площадке с контейнерами для ТБО и КГМ и возле них с прошлого года. Сами жильцы отметили, что большая часть пакетов не вывозилась с площадки несколько недель.

На вопрос, а заключен ли у дома договор с региональным «мусорным» оператором, жильцы дружно указали на объявление от управляющей компании.

«Наша УК уже отписалась объявлением в подъездах, что с 1 января они «ни при делах» и не будут выставлять в счетах строку тбо, ровно как и вывозить мусор», - рассказывают местные жители.

«Не исключен вариант что подрядчик не смог вывести ТБО потому, что не смог подобраться к контейнерам», - ехидничают жильцы отмечая, что если в ближайшее время оператор не начнет выполнять свою работы, приморцы будут вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

Екатерина Цой



