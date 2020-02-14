Мусорный вопрос остается открытым

С начала 2020 года в Приморье ввели новую систему оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. Теперь оплата за эти услуги начисляется отдельной квитанцией от «Приморского экологического оператора», однако жалобы жителей Приморья только возросли, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на сайт Правительства ПК.

Разобраться с ситуацией и дать ответы на наиболее актуальные вопросы помогли сотрудники министерства ЖКХ. Они уточнили, что жители частного сектора платят 115,9 рублей с каждого прописанного в доме человека, а жители многоквартирных домов – 65,2 рубля соответственно. При этом найти график вывоза мусора в частном секторе можно на сайте регионального оператора во вкладке «Физическим лицам» или уточнить по телефону: 8 800-200-53-66.

Если квитанция была начислена неправильно, неверно указано количество проживающих или ошибочные данные о собственнике дома/квартиры, то необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства, внести корректировки самостоятельно на сайте регионального оператора, позвонить на «горячую линию»: 8 800-200-53-66 или на «горячую линию» по муниципальным образованиям.

При этом для коррекции количества зарегистрированных в доме/квартире потребуется справка от УК, ТСЖ или выписка из поквартирной карточки. Для коррекции собственника дома/квартиры потребуется выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности или договор найма.

Специалисты министерства ЖКХ подчеркивают, что взимать оплату за вывоз мусор с начала года имеет право только региональный оператор. Если пришла квитанция от УК или ТСЖ, необходимо с этим вопросом обратиться в государственную жилищную инспекцию ПК: Владивосток, улица Алеутская, 45/А, телефон: 8 (423) 243-26-40, факс: 8 (423) 240-00-57, gji_pk@primorsky.ru.

Льготы по вывозу мусора имеют те, у кого уже есть льготы на оплату коммунальных платежей, а также многодетные семьи с суммарным доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума.