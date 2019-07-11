Нулевую ставку для налога на прибыль разрешат устанавливать региональным операторам, работающим с ТКО (твердыми коммунальными отходами), сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Вскоре такой закон, расширяющий полномочия операторов ТКО в субъектах РФ, может быть принят окончательно – он прошел второе чтение. Также операторов хотят освободить от НДС.

Меры принимаются с целью снижения воздействия вредных отходов на окружающую среду и для использования их как дополнительного источника сырья.

Анастасия Туркова