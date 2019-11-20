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Мусоровоз заблокировал одну из столичных улиц

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Огромный грузовик на смог вписаться в поворот и встал боком, загородив движение на Окатовой улице во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

На видео, размещенном в паблике «Экипажи ДПС», заметно, как огромная фура мешает пройти даже пешеходам, не говоря уже об автомобильном движении.

Согласно данным «Яндекс. Пробки», в этом районе движение пока не перекрыто. Однако, случаи, когда громоздкая снегоуборочная и коммунальная техника буквально блокировали проезд, не единичны.

Так, в районе улицы Калинина утром не смогла развернуться большая фура. Транспорт поднимался вверх по соседней улице, перегородив собой пешеходный переход и буквально загородив проезд для автомобилей.

«Ужасно, я и так еле иду. От остановки до работы – сплошной каток. Летом проходила его за три минуты, теперь иду все 10, чтобы не «растянуться» по дороге. И так неудобный склон, горки эти ледяные везде – так и пришлось обходить по скату. Боялась, что сама шлепнусь под эти колеса там», - возмущается одна из жительниц города, Жанна.

 

Александра Маслова

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