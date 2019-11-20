Новости
Почтальон 10 дней шел по тайге с центнером писем
20 Ноябрь 2019, 12:20
Олег Кожемяко поручил проработать схему уборки территории Владивостока
20 Ноябрь 2019, 12:10
В Приморье пройдет выставка художников-пенсионеров «Краски осени»
20 Ноябрь 2019, 12:08
Немецкие экологи не пускают радиоактивные отходы в Россию
20 Ноябрь 2019, 12:00
Путин бессмертен, считают китайские СМИ
20 Ноябрь 2019, 11:40
Активная деятельность Приморского краевого колледжа искусств
20 Ноябрь 2019, 11:32
Мусоровоз заблокировал одну из столичных улиц
20 Ноябрь 2019, 11:20
Аэропортам регионов дадут 93 миллиарда
20 Ноябрь 2019, 11:00
Мусоровоз заблокировал одну из столичных улиц
Огромный грузовик на смог вписаться в поворот и встал боком, загородив движение на Окатовой улице во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.
На видео, размещенном в паблике «Экипажи ДПС», заметно, как огромная фура мешает пройти даже пешеходам, не говоря уже об автомобильном движении.
Согласно данным «Яндекс. Пробки», в этом районе движение пока не перекрыто. Однако, случаи, когда громоздкая снегоуборочная и коммунальная техника буквально блокировали проезд, не единичны.
Так, в районе улицы Калинина утром не смогла развернуться большая фура. Транспорт поднимался вверх по соседней улице, перегородив собой пешеходный переход и буквально загородив проезд для автомобилей.
«Ужасно, я и так еле иду. От остановки до работы – сплошной каток. Летом проходила его за три минуты, теперь иду все 10, чтобы не «растянуться» по дороге. И так неудобный склон, горки эти ледяные везде – так и пришлось обходить по скату. Боялась, что сама шлепнусь под эти колеса там», - возмущается одна из жительниц города, Жанна.
Александра Маслова