Заместитель председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сделал ряд заявлений в ходе встречи с жителями Тулуна, пострадавшими от паводка, сообщает DEITA.RU.

Как отметил Мутко, главы муниципальных образований не выдают решения по обследованию жилых домов и задерживают выдачу сертификатов и актов. Никто из тех, чье жилье было признано негодным, не переехал в новый дом. По мнению Мутко, с момента последнего его визита в город ничего не изменилось, не было запущено ни одной стройки.

«Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Без вас здесь, мужики, не разберемся», — обратился Виталий Мутко к жителям.

В результате наводнения в Иркутской области погибли 25 человек, еще шесть числятся пропавшими без вести. В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах.

Дмитрий Санников