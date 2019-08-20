Все филиалы Приморского государственного объединенного музея имени В.К. Арсеньева посетило более 131 тысячи человек за год, сообщает DEITA.RU. За это время в музеях было открыто 143 новых выставки, постоянно работают 44 экспозиции. Для маленьких гостей в самом любимом музее Приморья подготовлено 806 специальных программ и мастер-классов, которые посетили более 50 тысяч детей.

Всего на территории Приморья, помимо главного корпуса, работает 8 филиалов. Три из них расположены во Владивостоке: Дом-музей Суханова, Музей города, Дом-музей Арсеньева (Владивосток). По краю музей представлен в Партизанске, Арсеньеве, Лесозаводске, Дальнереченске и Чугуевке.

За год в музее прошло 7 проектов, которые были подготовлены совместно с российскими музеями.

Иван Юрьев



