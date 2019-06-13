В Государственной Думе открылся музей социалистического быта. Выставка продлится до 14 июня включительно, сообщает DEITA.RU.

Выставка стартовала во вторник, 11 июня. Здесь представлены материалы повседневного советского быта 70–80 годов прошлого века. В экспозиции нашли отражения главные этапы жизни каждого гражданина — детство, образование, армия, праздники и другие. Взрослая жизнь нашла отражение в теме: «Повседневность мужчины и женщины».

Отмечается, что музей был основан почти 30 лет назад в одном из высших учебных заведений Казани. С каждым годом его экспозиция пополняется все новыми и новыми экспонатами. Так, здесь можно увидеть не только привычные счеты, которыми вряд ли можно удивить даже современную молодежь, но и джинсы, на которых свои автографы оставили самые известные люди своего времени.

Справедливости ради стоит отметить, что в пресс-службе Госдумы уверяют о поддержке данной выставки даже россиянами, которые по тем или иным причинам покинули Родину. Однако опрошенные корреспондентом DEITA.RU граждане отметили, что «музей советской эпохе — это очень похвально, ведь это есть история нашей могущественной страны». При этом они добавили, что «похвально, если такой музей расположился в Доме культуры, например, но никак не в Государственной Думе».

«Депутатам, видимо, больше заняться нечем, как только музей открывать в Госдуме. Законодатели!» — негодуют граждане.

Екатерина Брязгунова