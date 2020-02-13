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6 Декабрь 2019, 18:15

Мужскую работу разрешат делать женщинам

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Новый список был утвержден еще в июле 2019 года

Сенаторы обратились в Министерство труда с предложением скорректировать список профессий, находящихся под запретом для женщин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.RU.

В 2019 году этот список уже был урезан практически в четыре раза – из 456 профессий оставили только 100. К ним относятся заливщик металлов, котельщик, плотник, машинист, дробильщик и другие.

Однако прогресс не стоит на месте – процесс производства стал более автоматизированным, а условия труда более безопасными. К тому же многие вузы уже выпускают женщин со специальностями, которые до сих пор входят в список запрещенных, например, авиаинженеры. В связи с этим сенаторы обратились к Минтруду скорректировать список в пользу женщин.

Новый список был утвержден еще в июле 2019 года, однако вступит в силу только с 1 января 2021 года, так как для подготовки женщин к мужским профессиям требуется время. Например, для обучения специальности «машинист электропоезда» - от обучения теории до практики на линии – уходит не менее года. Кстати, первую группу женщин-машинистов уже собрали в московском метро.

Тем не менее, в Минтруде подчеркнули, что есть ряд профессий, которые останутся для женщин табу, и снимать эти запреты вряд ли когда-нибудь будут. Например, работа в забое, подземных шахтах и других работах, относящихся к наиболее опасным и вредным.

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