Муж забирал жену из кафе, а получил пулю от ее «защитника»

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах семейной драмы у кафе, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», мужчина пытался забрать супругу из кафе. Между ними произошла ссора. В дело вмешался другой мужчина, решивший «защитить честь» не его женщины. После словесной перепалки супруг получил от неизвестного «защитника» выстрел из травматического оружия.

37-летний мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение, после оказания которой его отпустили домой. Теперь петербургские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Санников