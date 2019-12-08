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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Муж забирал жену из кафе, а получил пулю от ее «защитника»

Пистолет

Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах семейной драмы у кафе, сообщает DEITA.RU.

Как пишут «Невские новости», мужчина пытался забрать супругу из кафе. Между ними произошла ссора. В дело вмешался другой мужчина, решивший «защитить честь» не его женщины. После словесной перепалки супруг получил от неизвестного «защитника» выстрел из травматического оружия.

37-летний мужчина обратился за помощью в медицинское учреждение, после оказания которой его отпустили домой. Теперь петербургские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Санников

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