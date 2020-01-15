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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мужчина-министр ушел в декретный отпуск

коляска, дети, семья, ребенок

Министр окружающей среды Страны восходящего солнца Коидзуми Синдзиро возьмет декретный отпуск на две недели, чтобы ухаживать за ребенком, сообщает DEITA.RU. Он станет первым мужчиной чиновников федерального уровня, ушедшим в отпуск по этому поводу. 

Как сообщил NHK, чиновник уйдет на две недели отпуска в течение трех месяцев, предполагается, что он будет уходить раньше с работы, чтобы ухаживать за ребенком. Согласно японским законам, он сможет делить время, а может быть будет работать удаленно. 

Своим коллегам и подчиненным министр сказал, что все время будет находиться на связи, летучки он планирует устраивать по видеосвязи, а коммуницировать с коллегами по электронной почте. 

Супругой министра является известная в Японии телеведущая. По словам министра, своим поступком он хочет изменить устоявшиеся стереотипы в японском обществе. 

Иван Юрьев

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