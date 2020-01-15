Мужчина-министр ушел в декретный отпуск

Министр окружающей среды Страны восходящего солнца Коидзуми Синдзиро возьмет декретный отпуск на две недели, чтобы ухаживать за ребенком, сообщает DEITA.RU. Он станет первым мужчиной чиновников федерального уровня, ушедшим в отпуск по этому поводу.

Как сообщил NHK, чиновник уйдет на две недели отпуска в течение трех месяцев, предполагается, что он будет уходить раньше с работы, чтобы ухаживать за ребенком. Согласно японским законам, он сможет делить время, а может быть будет работать удаленно.

Своим коллегам и подчиненным министр сказал, что все время будет находиться на связи, летучки он планирует устраивать по видеосвязи, а коммуницировать с коллегами по электронной почте.

Супругой министра является известная в Японии телеведущая. По словам министра, своим поступком он хочет изменить устоявшиеся стереотипы в японском обществе.

Иван Юрьев