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Мужчина-министр ушел в декретный отпуск
Министр окружающей среды Страны восходящего солнца Коидзуми Синдзиро возьмет декретный отпуск на две недели, чтобы ухаживать за ребенком, сообщает DEITA.RU. Он станет первым мужчиной чиновников федерального уровня, ушедшим в отпуск по этому поводу.
Как сообщил NHK, чиновник уйдет на две недели отпуска в течение трех месяцев, предполагается, что он будет уходить раньше с работы, чтобы ухаживать за ребенком. Согласно японским законам, он сможет делить время, а может быть будет работать удаленно.
Своим коллегам и подчиненным министр сказал, что все время будет находиться на связи, летучки он планирует устраивать по видеосвязи, а коммуницировать с коллегами по электронной почте.
Супругой министра является известная в Японии телеведущая. По словам министра, своим поступком он хочет изменить устоявшиеся стереотипы в японском обществе.
Иван Юрьев