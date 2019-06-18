2,5 года проведет в колонии житель Приморья, который обманул сироту, оставив ее без положенного государством жилья, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в МВД России.

В 2013 году жительница Находки обратилась к 51-летнему мужчине с просьбой о получении свидетельства на приобретение квартиры, на которую имеет право как сирота. Осужденный сразу заметил, что гражданка не опытная в таких делах, поэтому решил обвести ее вокруг пальца.

Он составил нотариальную доверенность на себя от имени сироты и, получив сертификат в размере свыше 1,1 миллиона рублей, купил квартиру и оформил ее на родственников. Через несколько лет мужчина квартиру продал, а деньги потратил на свое усмотрение.

На данный момент гражданин осужден за содеянное по статье «Мошенничество» на 2,5 года.

Екатерина Брязгунова