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Мужчина погиб от бешенства в Приморье

вакцина

Приморская медицина бьет тревогу – житель Фокино погиб от бешенства. Ведомства призывают внимательно относиться к профилактике этого заболевания у людей и животных, сообщает DEITA.RU.

Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба настоятельно рекомендует приморцам прививать своих питомцев в обязательном порядке. В первую очередь, это касается собак, свободно гуляющих по территории, которые имеют возможность «общаться» с другими представителями вида.

Кроме того, ведомство призывает быть граждан более бдительными и вовремя принимать меры в случае атаки животных.

Комментаторы в социальных сетях возмущены, в первую очередь, тем, что вакцины в крае достать достаточно сложно: «Даже не само бешенство страшно, а то, что вакцин практически нет в больницах. Врачи открыто говорят, что в Приморье они заканчиваются». Другие же возражают им, что достаточно привить своих животных – что можно сделать в любой ветеринарной клинике.

Отдельные интернет-пользователи выразили сомнение в том, что сообщение действительно имеет официальную силу, а не создано для поднятия интереса к животрепещущей проблеме.

Александра Маслова

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