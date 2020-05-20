Мужчина похудевший на 22 кг рассказал, как достиг результата

Житель Индии рассказал местному изданию, как он похудел на 22 кг, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».

Зовут мужчину Гаурава Бинани, проживает он в городе Калькутта. До похудения он весил 80 кг, а его рост составлял 160 см. Чтобы похудеть мужчина комплексно подошел к процессу – он тренировался шесть дней в неделю, меняя систему упражнений с кардио на силовые.

Помимо этого, он изменил свой продуктовый набор, исключив мучные изделия и сахар. По его словам, желающим похудеть стоит менять диеты, иначе организм привыкает к ним. Однако время от времени он ел шоколадные конфеты.

Психологической поддержкой также не стоит пренебрегать, поэтому он обращал внимание на комплименты и рассматривал свои старые фото.

Напомним, что резко за последний месяц похудел один из губернаторов России. Во время карантина он начал больше работать, пренебрегая даже выходными. Сообщалось, что в результате усиленной работы глава Кемеровской области сбросил пять килограмм.