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Мужчина похудевший на 22 кг рассказал, как достиг результата
Мужчина изредка позволял себе шоколад
Житель Индии рассказал местному изданию, как он похудел на 22 кг, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».
Зовут мужчину Гаурава Бинани, проживает он в городе Калькутта. До похудения он весил 80 кг, а его рост составлял 160 см. Чтобы похудеть мужчина комплексно подошел к процессу – он тренировался шесть дней в неделю, меняя систему упражнений с кардио на силовые.
Помимо этого, он изменил свой продуктовый набор, исключив мучные изделия и сахар. По его словам, желающим похудеть стоит менять диеты, иначе организм привыкает к ним. Однако время от времени он ел шоколадные конфеты.
Психологической поддержкой также не стоит пренебрегать, поэтому он обращал внимание на комплименты и рассматривал свои старые фото.
Напомним, что резко за последний месяц похудел один из губернаторов России. Во время карантина он начал больше работать, пренебрегая даже выходными. Сообщалось, что в результате усиленной работы глава Кемеровской области сбросил пять килограмм.