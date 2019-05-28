Житель Владивостока обратился в полицию с сообщением о мошеннических действиях со стороны неизвестных, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Горожанин уточнил, что на одном из сайтов он обнаружил объявление о продаже автомобилей с доставкой из Японии.

Мужчина позвонил по указанному номеру, пообщался с работником предприятия и договорился о сделке. Для выполнения заказа у него попросили перевести аванс в размере 270 тысяч рублей.

Когда мужчина выполнил просьбу поставщика, последний пообещала доставить машину вовремя, но больше уже не перезванивал, а затем вообще удалил объявление.

Пострадавший понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. Мужчина описал ситуацию, а стражи порядка приступили к выяснению обстоятельств преступления. По факту случившегося проводится проверка.

Игорь Бегунов