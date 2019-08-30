Россиянин поплатился за слишком рьяное желание владеть собственной квартирой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Тюменской области.

Житель города Ишим приговорён к трём годам лишения свободы условно за предоставление ложных документов при получении субсидии на приобретение квартиры.

Как удалось установить правоохранителям, мужчина обратился в центр государственной жилищной поддержки, чтобы получить бюджетную субсидию на покупку жилья.

При этом, он предоставил ложные сведения о себе, заявив, что является безработным. На самом деле мошенник работал водителем на одном из местных предприятий.

Размер его субсидии был определён в сумму, превышающую полтора миллиона рублей. Обвиняемый уже признал свою вину признал и даже успел частично вернуть незаконно полученные средства.

Дмитрий Шевченко