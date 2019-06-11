Мужчина расстрелял четверых односельчан в Якутии, сообщает DEITA.RU.

Ранним утром во вторник, 11 июня, 54-летний мужчина из села Кирово, расположенного в Вилюйском районе, выстрелил из охотничьего ружья в односельчан. Два человека от полученных ран скончались в больнице, после того, как всех пострадавших доставили в фельдшерско-акушерский пункт.

По имеющейся информации, причиной страшного поступка гражданина называют бытовой конфликт. На данный момент туда вылетела следственная группа, так как село расположено в 100 километрах от трассы и дороги на сегодняшний день туда нет.

Преступник задержан. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Екатерина Брязгунова