Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Мужчина с пистолетом учит жизни прокуратуру
Житель Приморья переживает за жизни силовиков, сообщает
DEITA.RU.
Житель Приморья поделился в соцсетях своей историей о двух визитах в прокуратуру во Владивостоке. Мужчина рассказал, что ему нужно было подать заявление – для этого в здание на улице Фонтанной он пришел лично.
На входе, как и положено, стоят металлоискатели. Рамки оба раза сработали на мужчину. Но ни охрана, ни прокурорские внимания не обратили.
«Как бы на минуточку, захожу я со стволом. А охрана даже не интересуется, почему срабатывает металлоискатель и спокойно впускает людей», – рассказал автор поста и добавил, что разрешение на оружие у него всегда при себе.
Также мужчина, переживая за жизни силовиков, просить прокуратуру из Москвы объяснить приморской правила безопасности. Ведь они «написаны кровью».
Елена Миронова