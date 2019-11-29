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Мужчина с пистолетом учит жизни прокуратуру

Прокуратура Приморского края

Житель Приморья переживает за жизни силовиков, сообщает DEITA.RU.

Житель Приморья поделился в соцсетях своей историей о двух визитах в прокуратуру во Владивостоке. Мужчина рассказал, что ему нужно было подать заявление – для этого в здание на улице Фонтанной он пришел лично.

На входе, как и положено, стоят металлоискатели. Рамки оба раза сработали на мужчину. Но ни охрана, ни прокурорские внимания не обратили.

«Как бы на минуточку, захожу я со стволом. А охрана даже не интересуется, почему срабатывает металлоискатель и спокойно впускает людей», – рассказал автор поста и добавил, что разрешение на оружие у него всегда при себе.

Также мужчина, переживая за жизни силовиков, просить прокуратуру из Москвы объяснить приморской правила безопасности. Ведь они «написаны кровью».

Елена Миронова

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