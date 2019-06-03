3 Июнь 2019, 17:07
Мужчина с топором устроил бойню в мэрии
Мужчина совершил нападение на администрацию города Южно-Сахалинск, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал собственный источник в мэрии, пришел гражданин с огромным ножом и топором, хотел попасть к мэру. Его не пустили, он начал махать своим арсеналом. Один пострадавший, много кровищи. Нападавший задержан.
Отмечается, что на данный момент госорган работает в штатном режиме. На месте происшествия трудятся представители правоохранительных органов.
Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета металлическими шариками.
Екатерина Брязгунова
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