Мужчина совершил нападение на администрацию города Южно-Сахалинск, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал собственный источник в мэрии, пришел гражданин с огромным ножом и топором, хотел попасть к мэру. Его не пустили, он начал махать своим арсеналом. Один пострадавший, много кровищи. Нападавший задержан.





Отмечается, что на данный момент госорган работает в штатном режиме. На месте происшествия трудятся представители правоохранительных органов.

Ранее прошла информация о том, что во Владивостоке неизвестный открыл стрельбу из пневматического пистолета металлическими шариками.

Екатерина Брязгунова