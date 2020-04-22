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17 Февраль 2020, 14:13

Мужчина сбежал из обсерватора и умер

окно

Пациент разбился, не сумев осторожно выбраться из окна

Не согласный с «заключением» в обсерваторе мужчина погиб при попытке побега в Якутии, сообщает ИА DEITA.RU.

Трагедия произошла в Вилюйском районе во вторник. Пациент, как оказалось, уже несколько раз пытался вырваться на свободу, но последняя попытка закончилась его смертью, пишет ТАСС.

«К сожалению, у нас сегодня произошло чрезвычайное происшествие. Один пациент, который находился у нас в обсерваторе, ему 52 года, пытаясь убежать, с третьего этажа сорвался и разбился насмерть», – рассказал глава района Сергей Винокуров в соцсетях.

Мужчина контактировал с женщиной, у которой анализы подтвердили заражение, из-за чего его и поместили под наблюдение. Как заявил, Винокуров, условия в обсерваторе комфортные, работают медики.

На сегодняшний день в Якутии уже более 100 зараженных коронавирусом нового типа.

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